Министерство природных ресурсов Узбекистана и Корейский институт экологической промышленности и технологий (KEITI) 30 мая в Южной Корее подписали соглашение о реализации грантового проекта на сумму 6,6 млн долларов, сообщила пресс-служба Минприроды.

В рамках проекта планируется построить в Джизакской области объект по сбору свалочного газа мощностью 500 кВт·ч, внедрить систему сбора свалочного газа с возможностью подключения к электростанции мощностью 500 кВт·ч, установить объект по сжиганию медицинских отходов мощностью 5−10 тонн в сутки, а также укрепить материально-техническую базу и закупить технику и другие устройства.

Стороны также обсудили предварительные шаги в рамках проекта строительства объектов по утилизации медицинских отходов и улавливанию свалочного газа с полигонов в Джизакской области.

Проект также предусматривает строительство 6 станций перегрузки отходов, строительство 5 новых полигонов и закуп оборудования для утилизации, компостирования, контейнеров и специального оборудования для сжигания медицинских отходов на вновь построенных свалках.

На встрече обсуждались перспективы открытия офиса KEITI в Ташкенте. Данный офис мог бы служить региональным центром для всех государств Центральной Азии.

Напомним, в январе в Ташкентской области состоялась церемония запуска строительства комплекса по переработке свалочного газа с полигонов «Ахангаран» и «Майдонтол» в электричество. Проект реализует южнокорейская Sejin G&E.