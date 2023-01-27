Запущено строительство комплекса по производству электроэнергии из газа, образующегося на полигонах бытовых отходов «Ахангаран» и «Майдонтол» в Ташкентской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов.

В церемонии закладки фундамента комплекса приняла участие делегация Республики Корея во главе с заместителем министра окружающей среды этом страны Ю Чечулем, а также заместитель министра природных ресурсов Узбекистана Нарзулла Обламурадов, первый заместитель министра энергетики Азим Ахмедхаджаев и глава компании Sejin G&E, реализующей проект, Ли Кён Ён.

В пресс-службе министерства отметили, что это первый проект по производству электричества из свалочного газа не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии.

Sejin G&E направит на этот проект прямые инвестиции в размере 55 млн долларов. Как сообщалось ранее, в рамках проекта на полигонах бытовых отходов «Ахангаран» и «Майдонтол» будут установлены 12 генераторов и вспомогательного оборудования, вырабатывающих электроэнергию из свалочного газа, общей мощностью не менее 16 МВт — 10 установок по 1560 кВт и 2 установки по 500 кВт.