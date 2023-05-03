РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщило, что «Киев в ночь на среду попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции [президента России] Владимира Путина».

«Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — говорится в сообщении.

В результате террористического акта президент РФ не пострадал. «График его работы изменений не претерпел и продолжится в обычном режиме», — отмечается в сообщении.

Действия киевского режима Кремль назвал спланированной террористической акцией, покушением на президента России, пишет РИА Новости.

«Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — заявили в Кремле.

В ночь на 3 мая Telegram-канал «Соседи. Якиманка-Замоскворечье» опубликовал две видеозаписи, сопроводив их сообщением о «сильном хлопке и дыме в центре примерно в 2:30 ночи», который через несколько минут повторился.

Ещё одно видео, на котором видно непосредственно момент взрыва беспилотника, распространилось в социальных сетях после заявления Кремля.

Днём 3 мая, ещё до заявления Кремля о теракте, мэр Москвы Сергей Собянин написал в своём Telegram-канале о введении «с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти».

Власти Украины заявление Кремля пока не прокомментировали.