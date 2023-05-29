В социальных сетях распространилось видео, на котором женщина показывает, что её ребёнка кололи иголкой в детском саду.

Как сообщили в пресс-службе Ташкентского городского управления дошкольного и школьного образования, инцидент произошёл в дошкольной образовательной организации №122 в Янгихаётском районе столицы.

Студентку педагогического колледжа Р. М приняли в ДОО 11 мая для прохождения практики в младшей группе. Во время «тихого часа» 26 мая она уколола нескольких детей иглой за то, что они не спали.

Сейчас ее отстранили от прохождения практики, отметили в управлении. Следственный отдел при УКД ОВД Янгихаётского района проводит расследование.