Проект против насилия в Узбекистане Nemolchi.uz сообщил об учителе, которого арестовали на пять суток за домогательства двух третьеклассниц в школе в Ханкинском районе Хорезмской области.

В пресс-службе областного суда прокомментировали этот случай: 25 мая решением Ханкинского районного суда по уголовным делам Б. Р. был признан виновным по части 1 статьи 41−1 (Сексуальное домогательство, то есть совершение в отношении лица однократного грубого или неоднократных, нежелательных для него и унижающих его честь и достоинство действий сексуального характера, выраженных в описании его внешнего вида или телосложения, жестикуляции, прикосновении, вызове, имеющих сексуальную склонность / влечёт штраф от 2 до 5 базовых расчётных величин или административный арест до 5 суток.) Кодекса об административной ответственности Узбекистана.

В Nemolchi.uz сообщили, что учитель, преподававший русский язык, во время урока трогал учениц в интимных частях тела. Школьницы рассказали о произошедшем родителям. Мужчина не признал своей вины и сказал, что просто похлопал девочек по спине за то, что они хорошо учились.

«Собранные доказательства подтвердили слова девочек. То есть, следствие и суд точно знали, что педагог трогал маленьких девочек в интимных местах и не сочли это развратными действия с отягчающими обстоятельствами? Такие преступления должны квалифицировать по части 2 статьи 129 Уголовного кодекса, пунктам „б“, „в“ и „ж“: развратные действия в отношении двух или более лиц, не достигших 14 лет, лицом, выполняющим обязанности по обучению потерпевших», — подчеркнули в Nemolchi.uz.

Наказание по вышеуказанной статье — ограничение свободы от 3 до 5 лет либо лишение свободы от 3 до 5 лет с запретом заниматься преподавательской деятельностью.

В проекте отметили, что статья о сексуальных домогательствах была введена для защиты лиц старше 16 лет, потому что до этого закон защищал только детей.

«В отношении детей по-прежнему должны применять статью 129. Возмутительно, что изменения в законодательстве по защите женщин и детей от насилия стали использовать, чтобы облегчить наказание развратникам. Мы боролись не за это», — подчеркнули в Nemolchi.uz.

Автора проекта потребовали переквалифицировать дело и призвать учителя к ответственности по всей строгости закона.