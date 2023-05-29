Двадцатилетний парень утонул в Южном Ферганском канале в Мархаматском районе Андижанской области, пытаясь спасти девушку, с которой был знаком. Информацию об этом, появившуюся в социальных сетях, подтвердила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Инцидент произошёл около 18:00 5 мая. Свидетели, опрошенные следственной группой, сообщили, что молодой человек бросился в воду, чтобы спасти упавшую в канал девушку, но его унесло течением. Девушку спасли другие люди.

Тело парня было обнаружено только около полудня 8 мая на территории другой махалли этого же района.

Сейчас продолжается доследственная проверка по факту происшествия.