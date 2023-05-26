В украинском городе Днепре во время российского обстрела ракета попала в здание медицинского учреждения. Пострадал 21 человек, из них трое в тяжёлом состоянии и двое детей. Погибли два человека, сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак.

Глава региона также добавил, что от попадания ракеты загорелись два здания, площадь пожара составила 1000 кв. м, одно из зданий, трёхэтажное, частично разрушено. Он также опубликовал несколько видео с места удара.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас идёт ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших.

«Должны победить этих нелюдей безвозвратно и как можно скорее. Потому что наше время — это наши люди. А наши люди — это самое дорогое, что есть в Украине», — написал он.