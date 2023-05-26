На 77-м году жизни скончалась Кизлархон Дустмухаммедова — народная артистка Узбекистана, известная танцовщица, создавшая собственную школу искусства узбекского танца, балетмейстер. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма.

Она родилась 25 октября 1946 года в Ташкенте. В 1965 году окончила Ташкентский государственный университет, в 1977 году — Ташкентский государственный театрально-художественный институт.

Трудовую деятельность начала в 1965 году в Государственной филармонии Узбекистана солисткой балета и проработала там 24 года. Затем была солистом в театре-студии «Узбекистан» (1989−1991), преподавателем кафедры «Народная музыка» в Ташкентском государственном институте культуры (1991−1995). В 1999—2005 годах была главным художественным руководителем направления национального классического танца при Международном благотворительном фонде «Олтин мерос».

Исполняла узбекские танцы в танцевальном ансамбле «Танавор» в США, Ливии, Франции, Германии, Тунисе и других странах, гастролировала по всему миру. В 2002 году была награждена орденом «Эл-юрт хизмати».

Фильм «Букет изобразительных искусств» (1985 год) был посвящён творчеству Кизлархон Дустмухамедовой.