На территории Зааминского национального природного парка родились три волчонка, сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов Узбекистана.

Сотрудники заповедника обнаружили новорождённых волчат во время весенней переписи диких животных.

Зааминский государственный горно-арчовый заповедник расположен на территории Зааминского и Бахмальского районов Джизакской области. Его площадь составляет почти 27 тысяч га.

В Зарафшанском национальном природном парке 22 мая родились два оленёнка, которые в настоящее время находятся под присмотром.

Бухарский олень (Cervus elaphus bactrianus) — подвид млекопитающих, относящийся к семейству оленьих, семейства парнокопытных. Этот вид занесён в Красную книгу Республики Узбекистан и Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) как исчезающий подвид.





Минприроды ведёт мониторинг ареалов бухарских оленей и их популяции и принимает меры по обеспечению охраны и большему размножению этого уникального вида в Нижне-Амударьинском государственном биосферном резервате и Кызылкумском государственно тугайно-песчаном заповеднике.