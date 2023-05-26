Земельный суд Франкфурта-на-Майне признал незаконными обыски, проведённые в Германии на объектах, принадлежащих российскому бизнесмену узбекистанского происхождения Алишеру Усманову. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как следует из заявления адвокатов Петера Гаувайлера (Peter Gauweiler) и Томаса Фишера (Thomas Fischer), представляющих посольство Узбекистана, суд постановил, что подозрение в связи с «предполагаемым отмыванием денег» в отношении гражданина Узбекистана Алишера Усманова отсутствует, а также не имело места, и связанные с этим обыски по одобрению прокуратуры города были «без исключения противозаконны», а ордера в этой связи должны быть отменены.

Речь идёт об обысках на объектах недвижимости от 15, 16 и 21 сентября 2022 года, а также на моторной яхте «Дилбар» (Dilbar) от 21 сентября 2022 года.

По мнению судебной инстанции во Франкфурте, постановления об обысках, принятые участковым судом этого города при участии генпрокуратуры, «не отвечают минимальным требованиям к описанию уголовного преступления, подлежащего раскрытию».

Адвокаты выразили надежду, что власти ФРГ компенсируют ущерб и уведомят о решении земельного суда Франкфурта-на-Майне соответствующие органы печати, которые ранее с опорой на госорганы писали об обысках.

Алишер Усманов попал под санкции Европейского союза после начала войны России против Украины. Forbes в апреле 2022 года оценивал его состояние в 11,5 млрд долларов США. К моменту обысков сотрудники немецкого Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) собрали почти сотню отчётов о подозрениях в отмывании денег из банков, которые, по версии прокуратуры, имели отношение к операциям Усманова.

Представитель бизнесмена говорил журналистам, что он невиновен, платит налоги в России и занимается благотворительностью. Как отмечал Der Spiegel, немецкие власти считали миллиардера плательщиком налогов в ФРГ, поскольку тот до войны жил в основном в своей баварской резиденции на озере Тегернзе.