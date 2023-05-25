Легион «Свобода России» и Русский добровольческий корпус (РДК), зашедшие 22 мая на территорию Белгородской области России, провели пресс-конференцию в одном из приграничных районов Украины, о чем вечером 24 мая рассказали в своём Telegram-канале.

По словам одного из лидеров воинского формирования, которое, как утверждается, состоит из россиян-добровольцев, воюющих за Украину, операция в Грайворонском районе области «прошла успешно, и ее цели были достигнуты».

«Противник разгромлен, часть позорно бежала; мы затрофеили большое количество техники и взяли пленных», — сказал он.

Как заявили в легионе «Свобода России», общие потери за операцию составили 2 человека погибшими и 10 ранеными.

Напомним, Министерство обороны России 23 мая заявило об уничтожении более 70 человек из числа вошедших в Белгородскую область диверсантов.

Представители воинских формирований также отметили: «Пока легионеры проходили населённые пункты, не трогая местных жителей, ствольная артиллерия и авиация ВС РФ работала по мирным городам».

«Мы доказали, что путинские войска оказались совершенно не готовы к организованному сопротивлению россиян и готовы стереть с лица земли свои же земли, чтобы не показать слабину», — сказали они.

В ходе выступления перед прессой представители формирований подчеркнули: «Правда в том, что ВС РФ деморализованы и не подготовлены. Они практически не осуществляли сопротивления, несмотря на огромное численное превосходство. Потому что наша цель: не кошельки и власть, а освобождение и справедливость в России, а правда, как мы знаем, всегда побеждает».

«Новая Газета. Европа» 24 мая также опубликовала рассказ участника прорыва в Белгородскую область со стороны Украины, который вышел на связь с изданием и подробно описал хронологию операции. В заголовке приводится цитата из его повествования: «У России были „ихтамнеты“, а теперь появились мы, „настутнеты“».

Напомним, власти Белгородской области в понедельник заявили о том, что в неё зашли украинские диверсанты. Легион «Свобода России» и Русский добровольческий корпус объявили о взятии приграничного населённого пункта Козинки и штурме районного центра Грайворон. Днём 23 мая Минобороны РФ сообщило, что в ходе контртеррористической операции формирования диверсантов были заблокированы и разгромлены.