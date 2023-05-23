Министерство обороны России во вторник сделало заявление о вторжении на территорию РФ 22 мая диверсантов.

«После интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска „Козинка“, а также ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области, подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию Российской Федерации», — говорится в заявлении.

По данным Минобороны страны, в ходе контртеррористической операции, объявленной на территории области вечером 22 мая, «ударами авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены».

«Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации», — заявили в Минобороны.

По данным ведомства, «уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов».

Напомним, 22 мая легион «Свобода России» и Русский добровольческий корпус, воинские формирования из россиян-добровольцев, воюющих на стороне Украины, объявили о взятии приграничного населённого пункта Козинки и штурме районного центра Грайворон.

В Главном управлении разведки Украины эти события назвали операцией российских партизан, которая, как ожидается, будет способствовать созданию демилитаризованной зоны приграничных регионах России, откуда обстреливается мирное население Украины.

Утром 23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Грайворонском округе «продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами». Большая часть населения Грайворона, по его словам, покинула территорию, при этом организованная эвакуация не объявлялась. «У кого нет возможности — помогаем на своём транспорте, у кого есть возможность — покидает на личном транспорте», — отметил он.

Днём 23 мая Вячеслав Гладков заявил, что были отселены жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора-Подол, Замостье, Сподарюшино. По его данным, некоторые из этих населённых пунктов были под миномётным и артиллерийским обстрелом, сбрасывались взрывные устройства с квадрокоптеров. «В результате есть 12 раненых мирных жителей, повреждения зафиксированы в 29 частных жилых домах и трёх машинах», — сообщил он.

Легион «Свобода России» и Русский добровольческий корпус в последний раз публиковали обновления днём 23 мая, за два часа до заявления Минобороны РФ.

«Легион и РДК продолжают освобождать Белгородскую область! — говорится в одном из сообщений. — Армия РФ ничего не смогла противопоставить группе патриотов-добровольцев, взявших в руки оружие [,] Резервов у РФ для реагирования на военные кризисы нет — все военнослужащие мертвы, ранены или в Украине. РФ абсолютно не защищена. В Белгородской области паника, частично идёт организованная эвакуация, но большей частью происходит стихийное бегство».

«Мирное население может не беспокоиться: РДК не воюет с гражданскими. Любая помощь своим согражданам, которые были достаточно смелыми, чтобы бороться против путинской диктатуры, приближает конец войны», — отмечается в другом посте.