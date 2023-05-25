В этом году 25 мая в более чем 10 тысячах школ Узбекистана для 392 тысяч выпускников прозвенел «Последний звонок» и прошли торжественные линейки.

Наши фотокорреспонденты Евгений Сорочин и Мадина Аъзам запечатлели, как школы провожали учеников во взрослую жизнь.

В школе №51 Юнусабадского района Ташкента линейку начали с поздравления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, которое зачитали вслух.

«Мы довели до каждого выпускника поздравление нашего президента, что нашему государству и президенту небезразлична судьба каждого выпускника, — сказала директор школы Наргиза Каримова. — Мы все переживаем за наших выпускников, очень хотели бы, чтобы они все поступили в вузы, нашли своё место в жизни, были счастливы и здоровы».

Торжественная часть линейки включала поощрение учеников, которые достигли успехов в учёбе и спорте, на предметных олимпиадах, активно участвовали в жизни школы. С творческими номерами выступили младшие ученики школы, затем выпускники по традиции станцевали вальс и выпустили в небо воздушные шары.

Похожая программа была и на торжественной линейке в школе №25 Балыкчинского района Андижанской области — выпускники станцевали вальс, получили напутствия от педагогов и попрощались со школой со светлой грустью. Здесь они сами дали последний звонок, пройдя парами по школьному двору.

Фоторепортаж Евгения Сорочина из Ташкента









Фоторепортаж Мадины Аъзам из Андижанской области







