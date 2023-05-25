В этом году 25 мая в более чем 10 тысячах школ Узбекистана для 392 тысяч выпускников прозвенел «Последний звонок» и прошли торжественные линейки.

Наши фотокорреспонденты Евгений Сорочин и Мадина Аъзам запечатлели, как школы провожали учеников во взрослую жизнь.

В школе №51 Юнусабадского района Ташкента линейку начали с поздравления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, которое зачитали вслух.

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«Мы довели до каждого выпускника поздравление нашего президента, что нашему государству и президенту небезразлична судьба каждого выпускника, — сказала директор школы Наргиза Каримова. — Мы все переживаем за наших выпускников, очень хотели бы, чтобы они все поступили в вузы, нашли своё место в жизни, были счастливы и здоровы».

Торжественная часть линейки включала поощрение учеников, которые достигли успехов в учёбе и спорте, на предметных олимпиадах, активно участвовали в жизни школы. С творческими номерами выступили младшие ученики школы, затем выпускники по традиции станцевали вальс и выпустили в небо воздушные шары.

Похожая программа была и на торжественной линейке в школе №25 Балыкчинского района Андижанской области — выпускники станцевали вальс, получили напутствия от педагогов и попрощались со школой со светлой грустью. Здесь они сами дали последний звонок, пройдя парами по школьному двору.

Фоторепортаж Евгения Сорочина из Ташкента

последний звонок

последний звонок

последний звонок

последний звонок

последний звонок

Фоторепортаж Мадины Аъзам из Андижанской области

последний звонок

последний звонок

последний звонок

последний звонок