Президент Шавкат Мирзиёев 25 мая принял участие в 30-м заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. Узбекистан с 2020 года является наблюдателем в союза, участниками которого являются Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения.

В рамках ЕАЭС Узбекистан совместно со странами-членами союза ведёт работу по формированию благоприятных условий, поиску новых точек роста и возможностей для расширения торговых отношений, отметил президент. В 2022 году товарооборот Узбекистана со странами ЕАЭС увеличился на 23%.

Узбекистан участвует в отдельных программах и отраслевых проектах в области упрощения торговых процедур, а также в сферах транспорта, сельского хозяйства, экологии и туризма.

«Усиление глобальных вызовов, серьёзные разрывы в транспортно-логистических цепочках, растущие риски продовольственной и энергетической безопасности и другие проблемы обуславливают необходимость более тесной координации для решения первоочередных задач устойчивого социально-экономического развития наших стран», — подчеркнул президент Узбекистана.

Он выступил за продолжение работы по упрощению торговых процедур и созданию условий для кардинального увеличения товарооборота между странами ЕАЭС. Этому будет способствовать принятие Соглашения об устранении технических барьеров и взаимном признании сертификатов.





Шавкат Мирзиёев обозначил важность интеграции электронных платформ и онлайн-систем таможенного администрирования, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного надзора, а также сертификации происхождения товаров.

«Считаем важным принятие совместных мер по углублению промышленной кооперации и локализации как важного фактора создания новых рабочих мест и формирования индустриальных хабов на евразийском пространстве», — отметил он.

Указав на значимость усиления работы по формированию альтернативных транспортных коридоров и созданию устойчивых логистических цепочек, президент Узбекистана выступил за развитие международных маршрутов Север — Юг и других магистралей, соединяющих регион с Китаем, странами Ближнего Востока и Южной Азии.

Глава государства выступил за тесную координацию в вопросах тарифной политики и пригласил присоединиться к работе Проектного офиса по реализации проекта строительства железной дороги Узбекистан — Афганистан — Пакистан.

В области продовольственной безопасности Шавкат Мирзиёев предложил стимулировать активное замещение импорта сельскохозяйственных товаров и продуктов питания, обеспечить полноценное функционирование «зелёных» коридоров, поддерживать совместное проведение исследований и внедрение инноваций, поощрять развитие кооперационных связей представителей агробизнеса стран ЕАЭС.

Шавкат Мирзиёев также отметил возможности сотрудничества в подготовке специалистов, налаживании партнёрских отношений между вузами и центрами профессионального образования, поддержке научных исследований.