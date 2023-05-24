На втором этаже Государственного музея искусств Узбекистана развернулись две выставки: «Линия в вечность» Народного художника Узбекистана Баходира Джалала и «Искусство восприятия искусства», которая знакомит с творчеством 22 художников. Открытие было приурочено к Международному дню музеев.

Народный художник Баходир Джалал широко известен как монументалист. Его работы украшают дворцы «Туркистон» и «Дружбу народов».

Говоря о мастерстве, выделяют и его портреты выдающихся деятелей искусств СССР: режиссёра Малика Каюмова, поэта Саида Ахмада и других. За портрет кинорежиссёра К. Ярматова он был удостоен серебряной медали Академии художеств СССР.

Выставка «Линия в вечность» знакомит с ещё одной гранью — графикой. В экспозиции представлены рисунки в разные периоды творчества.

Доктор искусствоведения, профессор Эльмира Гюль так характеризует графику Джалала: «Баходир Джалал — мастер пространственно-пластических решений, он сознательно прибегает к сложным силуэтам и ракурсам, подчас заставляя тела причудливо парить в пространстве. Вместе с тем, рисунок в ряде его композиций настойчиво апеллирует к восточной орнаментальности и стилистике миниатюры, культуре арабской каллиграфии. Сложные абрисы фигур словно вторят изысканным силуэтам арабесок и буквенной вязи, но ещё в большей степени о них напоминают абстрактные росчерки, как реальное воплощение вибраций тел и духа, создающих некую фантасмагорическую, космическую среду. Художник смог объединить эстетику европейского и мусульманского Возрождения, образы различных религиозных и культурных контекстов».

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Баходир Джалал. Фото: Умар Курбанов.





«Искусство восприятия искусства» — кураторский проект молодого искусствоведа Манушак Арушановой. Цель проекта — создать команду молодых художников и скульптора, которым уже есть что сказать в искусстве, дать им возможность обменяться мнениями по интересующим вопросам творческой деятельности.

Экспозиция состоит из разножанровых работ, выполненных в разных техниках. В команде участников — 21 художник и один скульптор.

Жасвант Анназар представил перфоманс со скульптурами «Манипулятор» и инсталляцию «Деформация», которая призывает художников выходить за рамки классического понимания живописи и искусства в целом.

Параллели между культурами Узбекистана и Кореи в очаровательных акварельных работах проводит художница Татьяна Ли.

К восточным традициям и прошлому обращаются Алишер Хамдамов и Хуршид Зияханов.

«Художник учит искусству восприятия вещей. Это очень важное искусство для любого человека. Произведение искусства обьясняет действительность, которую оно воспроизводит, оно сообщает и передаёт опыт художника, приобретённый им в жизни, художника, который учит правильно видеть вещи мира», — говорится в пресс-релизе выставки.

По замыслу куратора, выставка должна приглашать зрителя включиться в процесс взаимодействия с произведением, диалог с авторами. С этой целью в каждом зале размещены блокноты, в которых все желающие могут высказать своё понимание творчества художников, отношение к их творчеству, что, по мнению Арушановой, даст возможность молодым художникам осознать свой путь, может быть, даже переосмыслить своё творчество и сделать новые открытия.

Обе выставки открыты до конца июня.

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