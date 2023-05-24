На втором этаже Государственного музея искусств Узбекистана развернулись две выставки: «Линия в вечность» Народного художника Узбекистана Баходира Джалала и «Искусство восприятия искусства», которая знакомит с творчеством 22 художников. Открытие было приурочено к Международному дню музеев.

Народный художник Баходир Джалал широко известен как монументалист. Его работы украшают дворцы «Туркистон» и «Дружбу народов».

Говоря о мастерстве, выделяют и его портреты выдающихся деятелей искусств СССР: режиссёра Малика Каюмова, поэта Саида Ахмада и других. За портрет кинорежиссёра К. Ярматова он был удостоен серебряной медали Академии художеств СССР.

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Выставка «Линия в вечность» знакомит с ещё одной гранью — графикой. В экспозиции представлены рисунки в разные периоды творчества.

Доктор искусствоведения, профессор Эльмира Гюль так характеризует графику Джалала: «Баходир Джалал — мастер пространственно-пластических решений, он сознательно прибегает к сложным силуэтам и ракурсам, подчас заставляя тела причудливо парить в пространстве. Вместе с тем, рисунок в ряде его композиций настойчиво апеллирует к восточной орнаментальности и стилистике миниатюры, культуре арабской каллиграфии. Сложные абрисы фигур словно вторят изысканным силуэтам арабесок и буквенной вязи, но ещё в большей степени о них напоминают абстрактные росчерки, как реальное воплощение вибраций тел и духа, создающих некую фантасмагорическую, космическую среду. Художник смог объединить эстетику европейского и мусульманского Возрождения, образы различных религиозных и культурных контекстов».

Фото

Баходир Джалал. Фото: Умар Курбанов. Баходир Джалал. Фото: Умар Курбанов.

выставки, государственный музей искусств узбекистана

выставки, государственный музей искусств узбекистана

выставки, государственный музей искусств узбекистана

выставки, государственный музей искусств узбекистана

выставки, государственный музей искусств узбекистана

«Искусство восприятия искусства» — кураторский проект молодого искусствоведа Манушак Арушановой. Цель проекта — создать команду молодых художников и скульптора, которым уже есть что сказать в искусстве, дать им возможность обменяться мнениями по интересующим вопросам творческой деятельности.

Экспозиция состоит из разножанровых работ, выполненных в разных техниках. В команде участников — 21 художник и один скульптор.

Жасвант Анназар представил перфоманс со скульптурами «Манипулятор» и инсталляцию «Деформация», которая призывает художников выходить за рамки классического понимания живописи и искусства в целом.

Параллели между культурами Узбекистана и Кореи в очаровательных акварельных работах проводит художница Татьяна Ли.

К восточным традициям и прошлому обращаются Алишер Хамдамов и Хуршид Зияханов.

«Художник учит искусству восприятия вещей. Это очень важное искусство для любого человека. Произведение искусства обьясняет действительность, которую оно воспроизводит, оно сообщает и передаёт опыт художника, приобретённый им в жизни, художника, который учит правильно видеть вещи мира», — говорится в пресс-релизе выставки.

По замыслу куратора, выставка должна приглашать зрителя включиться в процесс взаимодействия с произведением, диалог с авторами. С этой целью в каждом зале размещены блокноты, в которых все желающие могут высказать своё понимание творчества художников, отношение к их творчеству, что, по мнению Арушановой, даст возможность молодым художникам осознать свой путь, может быть, даже переосмыслить своё творчество и сделать новые открытия.

Обе выставки открыты до конца июня.

Фото

выставки, государственный музей искусств узбекистана

выставки, государственный музей искусств узбекистана

выставки, государственный музей искусств узбекистана

выставки, государственный музей искусств узбекистана

выставки, государственный музей искусств узбекистана

выставки, государственный музей искусств узбекистана

выставки, государственный музей искусств узбекистана

выставки, государственный музей искусств узбекистана