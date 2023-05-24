В 12-этажном здании в махалле в Самаркандском районе, которое широко обсуждалось в прошлом году и которое было предписано снести, на первом этаже открылось кафе. Об этом говорится в видео, распространившемся в интернете.

Необычный объект, ставший своеобразной достопримечательностью, строился 10 лет. Год назад на него обратили внимание СМИ и блогеры. В Министерстве строительства Узбекистана тогда заявили, что здание не отвечает нормам и должно быть снесено. Решение должен был принять суд.

На видео видно, что на одной из стен в кафе размещены крупные фотографии 12-этажки с разных ракурсов, а по телевизору крутится видео, где также показываются кадры со зданием.

В Министерстве строительства и ЖКХ, комментируя появившееся видео, заявили, что его управление по области, приехав на место, подтвердило, что в здании «на самом деле незаконно действует кафе».

В сообщении отмечается, что 6 июля прошлого года Тайлакский межрайонный суд по гражданским делам обязал хозяина «этого ставшего причиной многочисленных обсуждений», «самовольно и незаконно построенного» здания Фурката Халилова снести его за свой счёт.

«На сегодняшний день исполнение данного решения суда находится в производстве отдела Бюро принудительного исполнения (БПИ) по Самаркандскому району», — заявили в Минстрое.

Сообщается, что 15 мая Самаркандское районное управление строительства направило письмо в Самаркандское районное управление БПИ об обеспечении исполнения решения суда.