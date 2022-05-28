Двенадцатиэтажное здание необычной конструкции, строительство которого уже 10 лет ведётся в самаркандской махалле и на которое в последние дни обратили внимание блогеры и СМИ, не отвечает требованиям безопасности и подлежит сносу. Об этом сообщило Министерство строительства Узбекистана.

В заявлении ведомства говорится, что житель махалли «Жойи Сой» в Самаркандском районе Фуркат Халилов на своём частном участке возвёл 12-этажное здание (не считая 2-этажного подвала) без оформления необходимых градостроительных документов, разрешающих такое строительство. Владелец заявляет, что строит отель.

Вид на махаллю из строящегося здания. Кадр из видео. Источник: t.me/qurilish_maslahatlari.

Минстрой перечисляет отсутствующие разрешительные документы:

Решение хокима Самаркандского района, разрешающее строительство, или разрешение районного отдела строительства;

Архитектурно-планировочное задание (АРЗ);

Неполностью разработаны и не утверждены документы инженерных геологических изысканий и проектно-сметные документы;

Проект не рассматривался градостроительным советом, как установлено законодательством;

Не были представлены паспорта и сертификаты соответствия стройматериалов, используемых на строительстве объекта и другие.

Несмотря на наличие этих недостатков и отсутствие градостроительных документов, дающих право на начало строительства, компания «Констант проект» разработала неполный комплект проектных документов. В проектных документах частной экспертной организации «Триумф проект», также неполных, отсутствуют разрешительные документы. В нарушение требований 24 марта 2018 года было выдано положительное заключение на строительство.

Кадр из видео. Источник: t.me/qurilish_maslahatlari.

Минстрой сообщает, что в ходе строительства сотрудники территориальной инспекции по контролю в сфере строительства неоднократно давали предписания об остановке строительства, однако Фуркат Халилов игнорировал эти предписания.

Компания SVP Maskan, имеющая специальную лицензию, в 2018 году провела изучение технического состояния здания и выдала заключение о необходимости разработки проектных документов по усилению ригелей и железобетонных рам. Проект по усилению не был разработан, соответственно, не было получено положительное заключение органов экспертизы.

6 мая 2022 года предприятие «Узогирсаноатлойиха» («Узтяжпромпроект») и инспекция по контролю в сфере строительства провели изучение сейсмического состояния здания. Заключение «Узтяжпромпроекта» гласит, что здание не соответствует требованиям градостроительных норм и правил (КМК и ШНК), в колоннах имеются трещины, и здание подлежит сносу.

«Не знал, что нужно разрешение»

Необычному зданию репортаж посвятил и телеканал «Самарканд». В нём говорится, что высотку, выросшую в малоэтажной махалле, видно издалека — с трассы M-39.

Фуркат Халилов. Кадр из видео. Источник: t.me/qurilish_maslahatlari.

В интервью телеканалу предприниматель говорит, что строительство было начато в 2012 году. Сначала планировалось построить девять этажей, затем, «посоветовавшись со специалистами», он принял решение добавить мансарду из трёх этажей. Сейчас высота здания составляет 35 м.

Фуркат Халилов заявляет, что потратил на строительство 10 лет и огромные средства.

Он говорит: «Моей ошибкой, когда мы это начинали, было то, что я думал, что это моё собственное место, мой дом, мне не нужно брать у кого-либо разрешение, что достаточно согласия соседей, я построил, не получив разрешения».

Начальник территориальной инспекции по контролю в сфере строительства по Самаркандской области Саъдулла Зиёдуллаев рассказал телеканалу, что во время строительства называлось разное назначение здания, сейчас заявляется, что строится отель. Но никаких разрешений и согласований не было.

Саъдулла Зиёдуллаев. Кадр из видео. Источник: t.me/qurilish_maslahatlari.

«Это строительство считается незаконным. Оно не согласовывалось с инспекцией по контролю в сфере строительства и не принималось ею. Процесс строительства продолжается и сейчас. Неоднократно был суд. Истец — районный хокимият — подавал заявления о сносе здания», — отметил глава инспекции.

Пресс-секретарь Минстроя Саидносир Усмонов по запросу «Газеты.uz» уточнил, что окончательное решение о сносе здания должен принять суд.