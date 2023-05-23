Президент Узбекистана 19 мая подписал закон о ратификации соглашения между Узбекистаном и Таджикистаном о сотрудничестве в области использования воздушного пространства и аэродромов бортами государственной авиации при форс-мажорных обстоятельствах.

Это соглашение было подписано 10 июня 2021 года в Душанбе.

В нём предусмотрено, что стороны вправе запросить разрешение на кратковременное пересечение воздушного пространства принимающего государства в случае возникновении форс-мажорных обстоятельств.

Как ожидается, этот документ послужит дальнейшему обеспечению безопасности полётов.