Бывший кандидат на пост президента Турции от партийного блока «Альянс АТА» Синан Оган призвал своих сторонников голосовать за Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов. Об этом сообщает Hurriyet.

Оган объяснил своё решение тем, что правящая коалиция получила парламентское большинство на выборах. «Важно, чтобы парламент и президент находились под управлением одного и того же альянса», — заявил политик.

Он добавил, что оппозиционный «Национальный альянс» Кылычдароглу «не смог победить Народный альянс [Эрдогана], находящийся у власти в течение 20 лет, и не смог предложить нам перспективу, которая вселяла бы в нас уверенность в будущем».

Выборы в Турции прошли 14 мая. Ни один из трёх кандидатов не преодолел отметку в 50%, необходимую для победы в первом туре.

Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52% голосов, а его главный соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Синан Оган получил 5,17%.

Аналитики отмечали, что одобрение Оганом одного из кандидатов во втором туре будет иметь решающее значение. Эрдоган уже поблагодарил Огана за поддержку и опроверг сообщения о том, что между ними была заключена сделка. Ранее Синан Оган говорил, что хочет занять высокий пост в новой администрации в обмен на свою поддержку.

Высший избирательный совет Турции назначил второй тур президентских выборов на 28 мая.