В Турции 14 мая прошли президентские и парламентские выборы. За пост главы государства боролись три кандидата:
- действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (глава правящей Партии справедливости и развития — ПСР);
- единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу (глава Народно-республиканской партии — НРП);
- кандидат от партийного блока «Альянс АТА» Синан Оган.
На президентский пост также баллотировался лидер «Партии отечества» Мухаррем Индже, но он снял свою кандидатуру за несколько дней до выборов, обвинив оппонентов в клеветнической кампании против него.
Ни один из кандидатов пока не преодолевает порог в 50% голосов, необходимый для победы в первом туре. По данным государственного турецкого телеканала TRT, после подсчёта 99,38% бюллетеней Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,44%, Кемаль Кылычдароглу — 44,95%, Синан Оган — 5,20%. За снявшегося с выборов Мухаррема Индже проголосовали 0,43%. Если ситуация не изменится, победитель определится во втором туре 28 мая.
Реджеп Тайип Эрдоган во время обращения к сторонникам 14 мая. Скриншот: YouTube/rterdogan.
Оба главных кандидата уже прокомментировали предварительные результаты. Выступая перед своими сторонниками в Анкаре, Эрдоган заявил, что всё ещё верит в возможность победы в первом туре, но если «страна сделала выбор в пользу второго тура», он не будет возражать.
Кемаль Кылычдароглу приветствовал перспективу второго тура и заявил, что уверен в победе. «Если будет объявлен второй тур, мы обязательно выиграем. Воля к переменам в обществе выше 50 процентов», — сказал политик.
По данным турецких СМИ, на выборах была зафиксирована высокая явка избирателей. Как сообщает Daily Sabah, по результатам подсчёта 92% голосов явка составила 88,3% — это чуть выше явки в 88,2% на президентских выборах 2018 года. Для голосования было зарегистрировано более 64,1 млн человек, в том числе более 1,76 млн проголосовали за границей. Всего по стране было установлено 191 885 урн для голосования. Издание отмечает, что на избирательных участках наблюдались длинные очереди с раннего утра и до окончания голосования в 17:00.
Кемаль Кылычдароглу на избирательном участке 14 мая. Фото: Twitter/kilicdarogluk.
На парламентских выборах тем временем после подсчёта 99,27% голосов лидирует «Республиканский альянс» во главе с Партией справедливости и развития, набравший 49,37% голосов и получивший 322 из 600 мест в парламенте. Оппозиционный «Народный альянс» во главе с Народно-республиканской партией получил 35,15% голосов, или около 213 мест, передаёт агентство Anadolu.
Поддержка Синана Огана во втором туре будет иметь решающее значение — и Эрдоган и Кылычдароглу будут пытаться заручиться ею. Но, по мнению аналитиков, у более консервативного Эрдогана шансов получить поддержку Огана больше. Независимое издание Middle East Eye отмечает, что Огану удалось «перехватить» голоса как в лагере избирателей Эрдогана, так и Кылычдароглу, что помешало одному из них одержать полную победу.
Нынешнее голосование называют самым напряжённым для Эрдогана, который находится у власти более 20 лет. Среди основных вызовов политика — стремительно растущая инфляция и последствия разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции, жертвами которого стали более 50 тысяч людей. Избирателей также беспокоит, что Турция при Эрдогане становится всё более авторитарной страной.
Кемаль Кылычдароглу стал единым кандидатом от шести оппозиционных партий, которые объединились для победы на выборах. Он представляет Народно-республиканскую партию, созданную 100 лет назад Мустафой Кемалем Ататюрком — отцом-основателем современной Турции. В 2011 году Кылычдароглу также участвовал во всеобщих выборах, но проиграл Эрдогану и его партии ПСР, заняв второе место.
Кылычдароглу, которого прозвали «Турецким Ганди», резко контрастирует с исламистской партией Эрдогана и её консервативной базой, отмечает CNN. Во время президентской кампании он обещал избирателям принести Турции свободу и демократию. «Мы хотим стать частью цивилизованного мира, — говорил Кылычдароглу в интервью BBC. — Мы хотим свободных СМИ и полной судебной независимости. Эрдоган так не думает. Он хочет быть более авторитарным. Разница между нами и Эрдоганом — это разница между чёрным и белым».
Результаты выборов могут повлиять на безопасность в Европе и на Ближнем Востоке, пишет аналитическое издание Politico. Победитель будет определять роль Турции в НАТО и войне в Украине, отношения страны с США, ЕС и Россией и то, как она будет справляться с напряжённостью в Восточном Средиземноморье.