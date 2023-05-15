В Турции 14 мая прошли президентские и парламентские выборы. За пост главы государства боролись три кандидата:

действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (глава правящей Партии справедливости и развития — ПСР);

единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу (глава Народно-республиканской партии — НРП);

кандидат от партийного блока «Альянс АТА» Синан Оган.

На президентский пост также баллотировался лидер «Партии отечества» Мухаррем Индже, но он снял свою кандидатуру за несколько дней до выборов, обвинив оппонентов в клеветнической кампании против него.

Ни один из кандидатов пока не преодолевает порог в 50% голосов, необходимый для победы в первом туре. По данным государственного турецкого телеканала TRT, после подсчёта 99,38% бюллетеней Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,44%, Кемаль Кылычдароглу — 44,95%, Синан Оган — 5,20%. За снявшегося с выборов Мухаррема Индже проголосовали 0,43%. Если ситуация не изменится, победитель определится во втором туре 28 мая.

Реджеп Тайип Эрдоган во время обращения к сторонникам 14 мая. Скриншот: YouTube/rterdogan.

Оба главных кандидата уже прокомментировали предварительные результаты. Выступая перед своими сторонниками в Анкаре, Эрдоган заявил, что всё ещё верит в возможность победы в первом туре, но если «страна сделала выбор в пользу второго тура», он не будет возражать.

Кемаль Кылычдароглу приветствовал перспективу второго тура и заявил, что уверен в победе. «Если будет объявлен второй тур, мы обязательно выиграем. Воля к переменам в обществе выше 50 процентов», — сказал политик.

По данным турецких СМИ, на выборах была зафиксирована высокая явка избирателей. Как сообщает Daily Sabah, по результатам подсчёта 92% голосов явка составила 88,3% — это чуть выше явки в 88,2% на президентских выборах 2018 года. Для голосования было зарегистрировано более 64,1 млн человек, в том числе более 1,76 млн проголосовали за границей. Всего по стране было установлено 191 885 урн для голосования. Издание отмечает, что на избирательных участках наблюдались длинные очереди с раннего утра и до окончания голосования в 17:00.

Кемаль Кылычдароглу на избирательном участке 14 мая. Фото: Twitter/kilicdarogluk.

На парламентских выборах тем временем после подсчёта 99,27% голосов лидирует «Республиканский альянс» во главе с Партией справедливости и развития, набравший 49,37% голосов и получивший 322 из 600 мест в парламенте. Оппозиционный «Народный альянс» во главе с Народно-республиканской партией получил 35,15% голосов, или около 213 мест, передаёт агентство Anadolu.

Поддержка Синана Огана во втором туре будет иметь решающее значение — и Эрдоган и Кылычдароглу будут пытаться заручиться ею. Но, по мнению аналитиков, у более консервативного Эрдогана шансов получить поддержку Огана больше. Независимое издание Middle East Eye отмечает, что Огану удалось «перехватить» голоса как в лагере избирателей Эрдогана, так и Кылычдароглу, что помешало одному из них одержать полную победу.