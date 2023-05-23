Заграничный паспорт гражданам Узбекистана в возрасте до 25 лет теперь выдаётся сроком на 5 лет. Раньше документ выдавался сроком на 5 лет гражданам в возрасте до 16 лет, гражданам старше 16 лет — сроком на 10 лет. Внимание на это в Twitter обратил автор блога Davletovuz.

Изменение было внесено в законодательство постановлением президента от 16 июня 2022 года. Официальные органы и СМИ сообщали об этом документе, которым был упрощён порядок выдачи загранпаспорта (в частности, его было разрешено получить по независимо от места регистрации), однако пункт об увеличении возраста с 16 до 25 лет остался незамеченным.

На большинстве сайтов о получении загранпаспорта, в том числе на Едином портале интерактивных государственных услуг, до сих пор указана старая информация.

Детям в возрасте до 1 года загранпаспорт выдаётся по-прежнему сроком на 2 года.

С ноября прошлого года на портале госуслуг временно приостановлено оказание услуги по оформлению загранпаспорта. Основанием указано письмо Государственного центра персонализации при Кабинете министров.

Узбекистанцы, подававшие документы на получение загранпаспорта, также сообщают, что граждане обоих полов в возрасте до 22−23 лет проходят собеседование с представителем отдела по борьбе с терроризмом и участковым инспектором в махалле.

У молодых людей спрашивают цель выезда и срок пребывания за рубежом, а также о том, известно ли родителям о выезде. Некоторые сообщают, что у них просили справку у организации по работе с молодёжью по месту регистрации.

Напомним, раньше женщины в возрасте от 18 до 35 лет, подававшие документы на временный выезд из страны, были вынуждены проходить беседу. Кроме того, нужно было получить разрешение супруга или поручительство доверенного лица, справку с махалли, а также сдать анализы. В мае 2018 года это требование распоряжением тогдашнего заместителя министра внутренних дел, начальника ГУВД Ташкента Рустама Джураева было отменено.