В Узбекистане упростили порядок выдачи биометрического паспорта для выезда за границу. Теперь документ можно получить по экстерриториальному принципу, то есть независимо от места постоянной (временной) регистрации граждан, сообщила пресс-служба Агентства государственных услуг.

Для получения загранпаспорта можно обратиться в любой центр госуслуг или органы внутренних дел.

При этом полностью отменена практика заполнения бумажной анкеты-заявления. Теперь она заполняется только в электронной форме. Оплатить услугу можно через сканирование QR-кода.

Кроме того, сокращено число справок и документов, которые необходимо предоставить получателям услуг. В частности, отменено требование о предоставлении копии военного билета или справка о приписке в военкомат для военнообязанных в возрасте 18−27 лет.

В случаях, когда родители совместно обращаются для получения паспорта для несовершеннолетних, от них не требуется нотариально заверенное согласие.

Заявители будут автоматически получать SMS-сообщения об этапах оказания госуслуги. Они также могут проверить этапы через ЕПИГУ или официальный сайт Государственного центра персонализации.

При выдаче загранпаспортов несовершеннолетним, если они находятся в сопровождении отца и/или матери, нотариально удостоверенное обязательство сопровождающего лица не требуется.

Напомним, внедрение услуги выдачи загранпаспортов (а также ID-карт гражданам Узбекистана, постоянно проживающим в Узбекистане иностранным гражданам и лицам без гражданства) в центрах госуслуг было предусмотрено указом президента от июля 2021 года. Этим же документом размер платы за выдачу загранпаспорта с 1 января снижен до 1 базовой расчётной величины (ранее — 1,2 БРВ).

В начале 2022 года в ряде центров госуслуг было начато оформление загранпаспортов. Тогда сообщалось, что такая возможность должна появиться во всех ЦГУ до конца года.