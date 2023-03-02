В Климовском районе Брянской области России проводятся «мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооружённых украинских националистов», сообщило РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности РФ. Операция проходит совместно с силами Минобороны.

По данным агентства, которое ссылается на губернатора области Александра Богомаза, на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов, они обстреляли автомобиль — один человек погиб, ранен ребёнок. Кроме того, по словам губернатора, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, загорелся жилой дом от снаряда, сброшенного с беспилотника.

Разные российские источники сообщали о численности диверсионно-разведывательной группы в 40−50 человек, о захвате в заложники порядка 100 человек. Однако РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря губернатора, пишет, что численность ДРГ неизвестна, также не подтверждена информация о заложниках.

В социальных сетях в связи с происходящим появились сообщения о возможности проведении сегодня экстренного заседания Совета безопасности РФ. Однако пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что заседание 2 марта не планируется, на завтра в плане совещание с постоянными членами совета. Он также высказался о самих событиях в Брянской области — по его словам, речь идёт об атаке террористов, принимаются меры по их уничтожению.

Между тем, в российских и украинских Telegram-каналах появилось видео, на котором одетые в камуфляжную форму мужчины, стоя у здания, табличка которого гласит «Любечанский фельдшерско-акушерский пункт», делают заявление о том, что они представители Русского добровольческого корпуса. В РФ эта организация запрещена как террористическая. Считается, что в ней объединены россияне, воюющие за Украину.

«Что ж, друзья, вот и свершилось. Русский добровольческий корпус перешёл границу РФ. Доказательства прямо за моей спиной, — с этими словами один из мужчин указывает на табличку, — Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных, имейте это в виду. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы».

В своей речи мужчина призывает россиян поднимать бунты и сражаться.

На втором видео ещё двое мужчин тоже делают заявление, держа флаг синего цвета с эмблемой в виде щита и меча.

«Мы, бойцы Русского добровольческого корпуса, записываем это видео из Брянской области. Мы пришли сюда не как ДРГ, а как освободительная армия на свою родную землю, — говорит один из них, в этот момент слышно далёкие звуки выстрелов, голос за кадром тихо говорит „Наши“. — В отличие от путинской армии палачей и насильников мы не воюем с мирными гражданами, мы пришли сюда, чтобы вас освобождать».

«Прямо сейчас на всех интернет-ресурсах вы можете увидеть новости об „украинских ДРГ“, которые убили детей, взяли заложников, но, одновременно, спешно ушли и так далее. Всё это ложь кремлёвских пропагандистов. Русский добровольческий корпус пришёл в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом», — говорится в Telegram-канале этой организации.

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов прокомментировал изданию Hromadske происходящее в Брянской области.

«РФ сегодня является таким образованием, внутри которого есть большое количество межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов. Сегодня есть публичное заявление РДК. Это люди, которые с оружием в руках воюют против режима Путина и тех, кто его поддерживает… Возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и предпринимать какие-то конкретные меры», — сказал Андрей Юсов.