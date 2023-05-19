Президент Китая Си Цзиньпин на саммите в Сиане 19 мая пообещал укрепить сотрудничество с Центральной Азией в торговле, строительстве инфраструктуры, энергетике и других областях.

Участие в двухдневном саммите «Китай — Центральная Азия» приняли главы Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Он стал первым саммитом лидеров шести стран в очном формате с момента установления дипломатических отношений между ними 31 год назад.

«Миру нужна стабильная, процветающая, гармоничная и хорошо связанная Центральная Азия», — заявил глава КНР.

Он отметил, что при создании китайско-центральноазиатского сообщества шесть стран должны придерживаться четырёх принципов: взаимопомощь, общее развитие, всеобщая безопасность, «вечная» дружба.

«Мы должны полностью раскрыть наши потенциалы в таких традиционных сферах сотрудничества, как экономика, торговля, промышленные мощности, энергетика и транспорт. И мы должны создать новые драйверы роста в области финансов, сельского хозяйства, сокращения бедности, зелёного и низкоуглеродного развития, медицинского обслуживания, здравоохранения и цифровых инноваций», — сказал Си Цзиньпин.

«Важно, чтобы мы […] твёрдо противостояли попыткам вмешательства извне во внутренние дела стран региона или провоцированию цветных революций. Мы должны оставаться абсолютно нетерпимыми к силам терроризма, сепаратизма и экстремизма», — добавил он.

По словам Си Цзиньпина, саммит «открыл новые перспективы» и Китай воспользуется этой возможностью «усилить координацию со всеми сторонами». Он предложил восемь направлений развития сотрудничества между Китаем и Центральной Азией.

1. Укрепить организационный потенциал. Китай предлагает создать механизмы встреч и диалога в таких областях, как промышленное развитие и инвестиции, сельское хозяйство, транспорт, управление чрезвычайными ситуациями, образование и дела политических партий.

2. Расширить торгово-экономические связи. Китай примет дополнительные меры по упрощению процедур торговли, обновит двусторонние инвестиционные соглашения и откроет «зелёные коридоры» во всех пограничных пунктах пропуска между Китаем и странами Центральной Азии, а также построит центр торговли сырьевыми товарами.

3. Расширить региональные связи. Китай нарастит объем трансграничных грузоперевозок со странами Центральной Азии, поддержит строительство Транскаспийского международного транспортного коридора, ускорит модернизацию существующих пунктов пропуска между Китаем и странами Центральной Азии, ускорит модернизацию существующих пунктов пропуска, будет содействовать развитию рынка авиаперевозок и строительству зарубежных складов в странах Центральной Азии.

4. Расширить энергетическое сотрудничество. Китай предлагает создать китайско-центральноазиатское партнёрство в области энергетического развития, ускорить строительство линии D газопровода Китай — Центральная Азия, увеличить торговлю нефтью и газом, развивать энергетическое сотрудничество по всей производственной цепочке и активизировать взаимодействие в области новой энергетики и мирного использования атомной энергии.

5. Продвигать «зелёные» инновации. Китай будет сотрудничать со странами Центральной Азии в освоении и улучшении засолённых и щелочных земель, водосберегающем орошении, преодолении кризиса Аральского моря и создании высокотехнологичных предприятий и IT-парков в Центральной Азии.

6. Укрепить потенциал развития. Китай разработает планы сотрудничества с государствами Центральной Азии в области борьбы с бедностью с помощью науки и технологий. Китайские компании в Центральной Азии будут поощряться создавать больше рабочих мест для местного населения. Китай также предоставит странам региона финансовую поддержку и гранты в размере свыше 3,5 млрд долларов.

7. Укрепить диалог между цивилизациями. Китай приглашает страны Центральной Азии принять участие в программе «Культурный Шёлковый путь», построит больше центров традиционной медицины, предоставит государственные стипендии для студентов региона и планирует запустить специальные туристические поезда.

8. Сохранить мир в регионе. Китай готов помочь странам Центральной Азии укрепить потенциал правоохранительных органов и кибербезопасность, а также содействовать миру и восстановлению в Афганистане.