В городе Сиань на северо-западе КНР 18−19 мая состоится саммит «Китай — Центральная Азия», сообщило агентство «Синьхуа».

В саммите примут участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Форум пройдёт под председательством главы КНР Си Цзиньпина.

Это первый саммит лидеров шести стран в очном формате с момента установления дипломатических отношений между ними 31 год назад.

Ожидается, что во время саммита главы государства обсудят создание механизма Китай — Центральная Азия, сотрудничество в различных областях и подпишут важные политические документы.

Главы Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана с 16 по 20 мая также параллельно посетят Китай с государственными визитами.