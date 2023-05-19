Спортсмены национальной сборной Узбекистана по шоссейным велогонкам, завоевав 6 медалей на международных гонках «Oqtosh-Chorvoq Mountain» в Ташкентской области, улучшили свой международный рейтинг, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Федерации велосипедного спорта.

Соревнования впервые проводились в Узбекистане c 10 по 14 мая и были включены в перечень соревнований Международного союза велосипедистов (UCI), дающих олимпийские рейтинговые очки с возможностью получения лицензии на Олимпиаду-2024 в Париже. Участниками гонок стали 120 спортсменов из 14 стран. Узбекистан представили 43 спортсмена.





Как сообщил первый вице-президент Федерации велоспорта Козим Уринбойхужаев, по итогам гонки мужская сборная страны, заработав 1124 олимпийских рейтинговых очка, поднялась с 52-го места в международном рейтинге UCI до 34-го. Женская сборная заработала 1653 очков и поднялась с 22-го на 17-е место.

В первом блоке соревнований по шоссейной гонке «Time Trail» Ольга Забелинская завоевала золотую медаль, Янина Кускова — серебряную. Среди мужчин Улугбек Саидов получил золотую медаль, Бекзод Рахимбоев — бронзовую.

Во втором блоке в групповой гонке по шоссе на дистанции 130 км Маргарита Мисюрина выиграла золотую медаль, София Каримова — бронзовую.





В третий день соревнований Янина Кускова получила «золото», Ольга Забелинская — «серебро». Алексей Фомовский занял третье место, Мураджон Халмуратов, Бекзод Рахимбоев и Дмитрий Бочаров — четвёртое.

В четвёртом, завершающем блоке соревнований весь пьедестал заняли гонщицы из Узбекистана: Янина Кускова — «золото», Ольга Забелинская — «серебро», Маргарита Мисюрина — «бронза».





Национальная сборная Узбекистана по велоспорту уже находится в олимпийской рейтинговой сетке, предоставляющей возможность получения олимпийских лицензий в Париж, отметили в федерации.