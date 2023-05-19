Учащийся школы-интерната «Нурли маскан» №59 для слабовидящих в Самарканде попал под автобус и погиб, сообщила пресс-служба областного УВД.

Авария произошла днём 13 мая на территории махалли «Рудаки» когда 19-летний парень переходил дорогу. Он был госпитализирован. 15 мая, несмотря на усилия врачей, он скончался.

Daryo сообщает, что молодой человек учился в 11-м классе. В тот день после уроков он с другом покинул заведение, которое считается школой закрытого типа, где выход детей допускается только с разрешения администрации.

Учащиеся сообщили, что идут в магазин, но отправились на трамвае в парк, сообщили источники Daryo. Когда они вышли из трамвая и переходили дорогу, одного из них сбил автобус.

Издание пишет, что парень был уроженцем Сурхандарьинской области и учился в школе с 7 лет. Родители забирали его домой каждый квартал и по праздникам.

В пресс-службе УВД Самарканда «Газете.uz» сообщили, что возле школы-интерната есть звуковой светофор.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлёкшее смерть человека) Уголовного кодекса.