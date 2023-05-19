По меньшей мере 13 человек погибли и более 13 тысяч были эвакуированы в результате сильных наводнений в регионе Эмилия-Романья на севере Италии, сообщает BBC News.

За полтора дня в этом регионе выпала шестимесячная норма осадков, более 20 рек вышли из берегов, вызвав оползни и затопив как минимум 40 населённых пунктов, уточняет The Guardian.

В спасательных операциях задействованы вооружённые силы Италии и береговая охрана. В ряде районов уже начались очистительно-восстановительные работы. Около 27 тысяч человек пока остаются без электричества.

Гран-при «Формулы-1», который должен был пройти в предстоящие выходные в регионе, был отменён из-за риска разлива близлежащей реки Сантерно.

Наводнение называют самым катастрофическим в Италии за последние 100 лет. Губернатор Эмилии-Романьи Стефано Боначчини сравнил масштаб разрушений, вызванных ливнями, с землетрясением, которое произошло в регионе в 2012 году и унесло жизни 28 человек. Он добавил, что на восстановление региона потребуются несколько миллиардов долларов.