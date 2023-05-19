Международная финансовая корпорация (IFC) помогает правительству Узбекистана привлечь частных инвесторов для модернизации инфраструктуры распределения электроэнергии в Ташкенте, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе организации.

В качестве ведущего транзакционного советника IFC поможет правительству структурировать первое в стране государственно-частное партнёрство в секторе распределения электроэнергии. Целью этого партнёрства является восстановление, модернизация и эксплуатация устаревающей распределительной системы Ташкента.

Проект включает в себя структурирование и подготовку прозрачного и конкурентного международного тендера для определения инвестора, обладающего необходимым опытом и возможностями.

«Проект имеет критически важное значение для решения проблем, стоящих перед нашей распределительной системой, включая снижение высоких потерь электроэнергии и перебоев в ее подаче», — сказал заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Сарвар Хамидов.

Несмотря на значительный прогресс Узбекистана в достижении целей в области возобновляемых источников энергии, инвестиции в распределительный сектор отстают, и для создания сети, ориентированной на возобновляемые источники, потребуются значительное финансирование, отметили в IFC.

«Узбекистан, одна из самых быстрорастущих экономик региона, нуждается в устойчивых инфраструктурных решениях. Для этого важное значение имеют капитал и знания частного сектора, — отметила директор IFC по Турции и Центральной Азии Вибке Шлёмер. — Данный проект отражает стратегию IFC по привлечению большего объёма иностранных инвестиций для развития устойчивых и трансформационных инфраструктурных проектов в стране».