На полигоне «Ангрен» Ташкентского военного округа завершились совместные тактико-специальные учения подразделений специального назначения Вооружённых сил Узбекистана и Казахстана «Калкон-2023», сообщили «Газете.uz» в Минобороны.

За ходом учений наблюдали министры обороны двух стран.

«То обстоятельство, что сегодня в разных регионах мира нестабильность, напряжённость и вооружённые конфликты выходят на первый план в международных отношениях, и то, что подобное наблюдается и вблизи нашего региона, призывает к укреплению взаимодействия в военной сфере», — говорится в сообщении.

По замыслу учений военнослужащие совместно с силами и средствами оперативного реагирования Пограничных войск приступили к действиям по уничтожению условного противника. Для этого была проведена разведка местности с использованием беспилотных летательных аппаратов и определено вероятное направление движения противника.

Далее по району расположения противника было нанесено огневое поражение с использованием миномётов. В ходе выполнения боевого задания спецназ использовал новый тактический приём: в составе группы огневой поддержки были примерены легкобронированные автомобили в сопровождении боевых вертолётов, отметили в Минобороны.

«Опыт совместных боевых действий показал важность на сегодняшний день самостоятельных действий артиллерийских расчётов», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Как отмечается в сообщении, «в ходе совместных учений военнослужащие продемонстрировали высокую профессиональную подготовленность, сплочённость и способность выполнить поставленные задачи на высоком уровне».