Учащегося 6-го класса школы №348 Ташкента в здании школы укусила змея. Инцидент произошёл днём 10 мая. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Управление дошкольного и школьного образования подтвердило эту информацию, сообщив, что школьника укусил водяной уж, пролезший через щель в оконной раме на втором этаже. Учащемуся была оказана первая помощь, после чего он в сопровождении родителей и классного руководителя был доставлен в больницу. Там он прошёл полное медицинское обследование. На основании заключения о том, что серьёзных травм нет, ученик вернулся в школу, говорится в сообщении.

В управлении отметили, что школа, построенная в 1978 году, раньше относилась к Уртачирчикскому району Ташкентской области и имела номер 52, после изменения границ города она стала относиться к Бектемирскому району столицы. Здание расположено недалеко от посевных полей, а рядом с территорией школы протекает большой коллектор.

В сообщении также говорится, что школа не ремонтировалась с 2008 года, в марте-апреле по проекту инициативного бюджета школа получила финансирование для капитального ремонта крыши. В 2024 году в здании запланирован капитальный ремонт.