Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов 18 мая принял прибывшую в страну с официальным визитом делегацию во главе с министром обороны Казахстана Русланом Джаксиликовым, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ведомства.

На совещании в Центральном аппарате Минобороны Баходир Курбанов приветствовал своего казахстанского коллегу и отметил, что дружественные отношения в военной сфере, установившиеся между двумя странами за годы независимости, с каждым годом развиваются и укрепляются.

Министр обороны Узбекистана, отмечая успехи в двустороннем сотрудничестве, также подчеркнул, что тесные дружеские отношения вывели узбекско-казахское сотрудничество на новый этап стратегического партнёрства и укрепили союзнические отношения.

Министры обороны двух стран высказали предложения по развитию и укреплению взаимного сотрудничества в военной сфере и обсудили намеченные на перспективу планы.