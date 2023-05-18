В Андижане обнаружено обгоревшее тело гражданина Индии, который предположительно совершил самоподжог, сообщила пресс-служба прокуратуры Андижанской области.

По данным ведомства, 9 мая мужчина (1986 года рождения) сообщил студентке Андижанского государственного медицинского института — гражданке Индии (2002), что хочет жениться на ней. Он проживал в гостинице рядом с институтом.

После получения отказа он говорил другим студентам из Индии, что жизнь его больше не интересует. Он поджёг себя неизвестной жидкостью недалеко от входа в парк имени Бабура и скончался на месте, говорится в сообщении.

Назначены судебно-медицинская, судебно-химическая и судебно-биологическая экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 103 Уголовного кодекса Узбекистана (доведение до самоубийства или покушения на него путём угроз, жестокого обращения или систематического унижения чести и достоинства личности лица / наказывается лишением свободы от 3 до 7 лет).