В Узбекистане с этого года начнётся поэтапное внедрение системы сертификатов «зелёной энергии», подтверждающих выработку электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии. Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 12 мая.

С 1 июля сертификаты внедряются для электроэнергии, выработанной на гидроэлектростанциях системы «Узбекгидроэнерго», а с 1 октября — для электроэнергии, выработанной на солнечных, ветровых и гидроэлектростанциях, а также от других возобновляемых источников энергии.

Согласно внедряемому порядку, один сертификат «зелёной энергии» подтверждает выработку 1000 кВт.ч электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии.

Органом, ответственным за ведение системы сертификатов, в частности, регистрацию объектов генерации, выпуск, выдачу объектам генерации и ведение учёта движения сертификатов, является Министерство экономики и финансов.

Сертификаты «зелёной энергии» будут считаться объектами гражданского права, находиться в свободном обращении и могут передаваться одним лицом другому в порядке или способом, установленными законодательством.

Сертификаты могут передаваться другим лицам как вместе с продажей электрической энергией, так и независимо от такой продажи.

Регистрация объектов генерации, выпуск сертификатов «зелёной энергии», имеющих уникальный идентификационный номер, а также ведение учёта их движения будут осуществляться на Единой электронной платформе сертификатов «зелёной энергии» на основе требований международных стандартов.

На отношения, связанные с выпуском, выдачей, погашением и обращением сертификатов «зелёной энергии», законодательство о рынке ценных бумаг не распространяется.

С 1 июля юридические и физические лица получают право на покрытие доли энергии в объёме энергопотребления, недостаточной для исполнения требований увеличения доли энергии, вырабатываемой с использованием возобновляемых источников энергии, устанавливаемых уполномоченными органами, за счёт соразмерного количества сертификатов «зелёной энергии».

Доходы объектов генерации, поступившие от реализации сертификатов «зелёной энергии», основанные на использовании возобновляемых источников энергии, освобождаются от налога на прибыль.

Постановлением Министерству экономики и финансов поручено провести переговоры о вступлении в Коалицию министров финансов по борьбе с изменениями климата, а также достичь соглашения с Международной организацией по сертификации возобновляемых источников энергии (I-REC) и пройти аккредитацию в этой организации в качестве ответственного органа (эмитента), регулирующего данную систему.

На Узбекской Республиканской товарно-сырьевой биржей планируется создать отдельную «секцию зелёной энергетики», предназначенную для реализации сертификатов «зелёной энергии» на биржевых торгах.

Для продвижения «зелёной» экономики, внедрения принципов «зелёного» роста, реализации проектов сокращения выбросов парниковых газов в отраслях экономики в системе Министерства экономики и финансов должен быть создан Проектный офис «Центр проектов зелёной экономики» в форме государственного учреждения.