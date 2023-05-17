Рейс SM771 авиакомпании Air Cairo, следующий по маршруту «Шарм-эш-Шейх — Ташкент», более чем на 10 часов задержан в египетском аэропорту, сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

Причиной названы неблагоприятные метеоусловия в Шарм-эш-Шейхе, а также истечение времени работы экипажа.

Более 200 пассажиров ожидают вылета в столицу Узбекистана. Планируется, что самолёт из Шарм-эш-Шейх в Ташкент вылетит в 15:00 по ташкентскому времени. Прилёт в Ташкент запланирован на 19:30.

В связи с длительной задержкой изменён график полёта рейса SM772 (Ташкент — Шарм-эш-Шейх). Вылет из Ташкента запланирован на 17 мая в 20:30, прилёт в Шарм-эш-Шейх — 18 мая в 01:55 по ташкентскому времени.

Пассажиры, вылетающие из международного аэропорта «Ташкент» были осведомлены о задержке рейса, им предложили отправиться домой или дождаться рейса в терминале.

Подробную информацию об изменении графика полёта необходимо уточнять у авиаперевозчика.