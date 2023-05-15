В Чиланзарском районе Ташкента задержан гражданин, который изготавливал и продавал фальшивые сумовые купюры, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана. Оперативное мероприятие провели управления департамента и Службы государственной безопасности.

Фальшивые купюры номиналом 200 тысяч сумов мужчина продавал по 60 тысяч сумов каждую. В качестве вещественных доказательств у него изъята 31 купюра номиналом 200 тысяч чсумов, напечатанная на бумаге формата А4, цветной принтер и другие средства для производства поддельных денег.

Возбуждено уголовное дело по статье 176 (Изготовление поддельных денег) Уголовного кодекса, ведётся расследование.