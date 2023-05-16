Ежегодно 18 мая в более чем 150 странах мира отмечается Международный день музеев. Решение о его праздновании было принято в 1977 году на очередном заседании Международного совета музеев.
Государственный музей прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана организует день открытых дверей с 9:00 до 18:00.
Государственный музей искусств Узбекистана в честь праздника проведёт ряд мероприятий:
18 мая
- 12:00 — Церемония открытия новой экспозиции «Искусство Узбекистана
XX—XXI вв.Живопись и скульптура»;
- 15:30 — Выставка «Тканое великолепие от Рафаэля до Пикассо»;
- 16:00 — концерт Open Air Fest;
- 17:00 — открытие выставки Баходира Джалала «Линия в вечность».
19 мая
- 17:00 — Церемония открытие выставки «Искусство восприятия искусства»;
- 19:00 — Церемония программы «Ночь в музее».
24 мая
- 16:00 — Встреча с народным художником Узбекистана Баходиром Джалалом.
25 мая
- 15:00 — Лекция искусствоведа Эльмиры Ахмедовой «Искусство Узбекистана: в потоке времени».
26 мая
- 15:00 — Творческая встреча с художниками — участниками проекта «Искусство восприятия искусства».
В музее искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода с 10:00 до 16:00 пройдут мастер-классы по миниатюре, каллиграфии, абру и ручному производство шёлковой бумаги, сообщили «Газете.uz» в администрации.
В Государственном музее природы Узбекистана состоится мероприятие, посвящённое работе и истории музея.
Как сообщила пресс-служба столичной администрации, мероприятия запланированы и в других музеях страны — в музее искусств имени И. В. Савицкого, в музее истории каракалпакской литературы имени Бердаха и в Государственном музее истории и культуры Каракалпакстана. В последнем 19 мая пройдёт Open Air Fest и «Ночь в музее».
Вход во все государственные музеи 18 мая свободный.