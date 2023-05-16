Глобальная технологическая компания в сфере платежей Mastercard объявила об открытии своего первого официального представительства в Узбекистане во время ежегодной конференции Европейского банка реконструкции и развития 16 мая в Самарканде.

«Открытие официального представительства позволит нам лучше понимать потребности на местах, и мы станем работать ещё усерднее, предлагая самые современные цифровые технологические решения. Я уверен, мы будем ещё более активными и продуктивными, чтобы в ближайшие годы достичь общих целей по развитию цифровой экономики», — заявил президент Mastercard в регионе Восточной Европы, Ближнего Востока и Афгики Дими Досис.

В рамках конференции Центр инклюзивного развития Mastercard подписал меморандум о взаимопонимании с ЕБРР с целью расширения сотрудничества в Центральной Азии и увеличения цифровых возможностей для владельцев малого бизнеса, в особенности женщин. Этот меморандум направлен на изучение будущего сотрудничества в Центральной Азии для расширения цифровых возможностей микро- и малых предприятий (ММП), а также женского предпринимательства в Узбекистане и Казахстане.

В прошлом году было подписано трёхлетнее соглашение о партнёрстве в области цифровых технологий между Mastercard и Центральным банком Узбекистана и меморандум о взаимопонимании с Министерством цифровых технологий по таким ключевым направлениям, как цифровизация малых и средних предприятий, финтех, кибербезопасность, туризм, умный город, финансовая грамотность, а также финансовая доступность.

В этом году в соответствии с соглашением о партнёрстве в области цифровых технологий Mastercard Advisors совместно с Центральным банком Узбекистана успешно завершили 8-компонентный проект по развитию платёжной экосистемы, призванной сделать прохождение цифровых платежей в Узбекистане более быстрым.

«Mastercard стремится содействовать расширению доступа к финансовым услугам в Узбекистане и Центральной Азии с помощью инновационных цифровых платёжных решений. Наше внимание сосредоточено на увеличении доступа к цифровым способам оплаты и обеспечении безопасных и надёжных транзакций для всех потребителей, независимо от их местонахождения и финансового положения. Мы видим огромный потенциал в молодом, продвинутом в техническом плане населении региона и инвестируем в сотрудничество и программы, поддерживающие предпринимательство и инновации», — заявил Дими Досис.