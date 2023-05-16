В апреле инфляционные ожидания населения и бизнеса Узбекистана на следующие 12 месяцев продолжили снижение, следует из итогов опроса Центрального банка.

Ценовые ожидания населения в среднем составили 14,1% (-0,3% к марту), предпринимателей — 13,9% (-0,2%). При этом, как мы сообщали ранее, в январе на фоне энергетического кризиса средний показатель достиг максимума с июля 2020 года — 18,9% и 18,7% соответственно.

Бухарская область оказалась самой пессимистичной касательно инфляционных ожиданий. Респонденты из этого региона ожидают инфляцию на уровне 15,4%. Самые оптимистичные ожидания в Каракалпакстане — 12,4%.

В апрельских опросах отчётливо просматривается аспект, связанный с тем, что фактор искусственного повышения цен в опасениях населения резко увеличился на 22 пункта и достиг 40 пунктов.

Население опасается, что на рост цен в следующие 12 месяцев в основном повлияет повышение зарплат — 50% опрошенных (в марте — 38%), изменение курса валюты — 45% (51%), а доля тех, кто считает главным фактором будущей инфляции искусственное повышение цен резко выросла с 18% до 40%.

Бизнес по-прежнему считает, что на инфляцию повлияют валютные колебания — 43% (50%), повышение зарплат — 41% (34%), а также подорожание топлива и транспортных услуг — 29% (33%).

Почти треть респондентов ожидают инфляцию в пределах официально прогнозируемого уровня к концу года (9−12%).

Инфляционные ожидания — это предположения людей относительно роста цен в будущем. То, какой инфляции население ожидает в ближайшие месяцы и годы. Эти ожидания влияют на потребительское поведение людей. Желая поскорее приобрести то, что завтра станет дороже, люди перестают откладывать покупки, совершают больше трат, меньше сберегают деньги, чаще берут кредиты. В результате ожидаемая инфляция влияет на реальную. Под действием повышенного спроса цены начинают расти быстрее.

Однако долгосрочные инфляционные ожидания могут не расти, если люди считают всплеск инфляции временным, — подобная заякоренность инфляционных ожиданий основывается на доверии к политике центрального банка: когда бизнес и население считают, что денежно-кредитная политика вернёт инфляцию к цели, они меньше беспокоятся о росте цен в будущем.