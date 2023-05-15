Правительство Литвы передало Узбекистану в качестве гуманитарной помощи 684,9 тысячи доз вакцины от коронавируса Pfizer, сообщила Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья. Самолёт с вакциной прибыл в Ташкент в воскресенье.





Ранее о направлении из Литвы в Узбекистан вакцины сообщило ИА «Дунё». В сообщении говорилось, что вакцины предназначена для жителей Ходжейлийского района Каракалпакстана и что в груз входит 607 тысяч доз препарата Pfizer (Omicron BA.4−5) и 78 тысяч доз Johnson&Johnson (Jcovden). Оценочная стоимость груза составляет 13 млн евро.