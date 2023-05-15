Министерство культуры и туризма Узбекистана выставило для обсуждения проект постановления Кабинета министров «О мерах по содержательному проведению рабочего времени и выходных дней и дальнейшему повышению культурного уровня работников производственных предприятий».

В аналитической записке к документу говорится, что он был разработан на основе поручений, сформированных по итогам визита президента в Наманганскую область 3 февраля.

В документе производственным предприятиям страны рекомендуется ввести практику прослушивания народных мелодий и песен, в том числе макомов, в начале и в конце рабочего дня. К проекту прилагается перечень из 211 произведений, рекомендованных Минкультуры и туризма, с предложением подготовить музыкальный альбом с соблюдением авторских прав.

Несмотря на рекомендательный характер инициативы, хокимиятам планируется поручить организовать прослушивание народных мелодий и песен, в том числе макомов, в начале и в конце рабочего дня на производственных предприятиях. При необходимости они должны помочь предприятиям создать радиоузлы.

Отделениям Министерства культуры и туризма планируется поручить подготовку программ культурно-массовых мероприятий с участием исполнителей бахши, макома и аскии, которые будут организовываться на территориях производственных предприятий каждый месяц.

В январе 2021 года сообщалось, что в детсадах в обеденное время будут включать маком и другие национальные мелодии. Проект, инициатором которого выступил министр культуры Озодбек Назарбеков, планировалось реализовать совместно с Министерством дошкольного образования (ныне Министерство дошкольного и школьного образования).