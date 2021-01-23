В дошкольных образовательных организациях Узбекистана ежедневно будут включать маком и различные национальные мелодии, сообщили в пресс-службе Министерства культуры.
Инициатива принадлежит главе Минкульта Озобдеку Назарбекову. Проект будет реализован на основе меморандума, подписанного между министерствами культуры и дошкольного образования.
Ожидается, что специальный отобранный музыкальный сборник будет играться в детсадах во время обеденного перерыва.
Ранее сообщалось, что в школах Узбекистана перед началом занятий учащиеся будут исполнять гимн, а на переменах слушать стихи и песни о родине.
Nir Avenir
Мдааа… шел 21 век.
Шахзод Иноятов
Там тихий час, какая музыка.. Что за бурная деятельность, больной фантазииииииии(
Vovin Deggial
Бедные дети
Smile :)
Вах теперь то Заживем!
Теперь и Макомы в Садике как ИНН в Школе:D
Ильдар Гараев
Смету на магнитафоны для все садов надеюсь посчитали.
И с врачами думаю обсудили полезность прослушивания музыки во время трапезы.
Zokir Isakhodjaev
И зачем это нужно? Для чего? Если ребенку не нравится, что будет делать ребенок? Уши закроет?