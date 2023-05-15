В соцсетях распространилось видео, на котором видно двух девочек, лежащих на земле после того, как их сбил автомобиль, около школы №21 в Алмалыке.

Как сообщили в УБДД ГУВД Ташкентской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 15 мая в 7:40 на улице Тинчлик.

По данным правоохранителей, 19-летний С. Х., управляя автомобилем Damas, проехал на красный свет светофора и сбил двух 14-летних школьниц, переходивших дорогу на перекрёстке.

Пострадавших доставили в центральную больницу Алмалыка, у одной из девочек зафиксированы травмы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

ОВД Алмалыкского района проводит доследственную проверку. Генеральная прокуратура Узбекистана взяла дело под свой контроль. Позже в ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 266 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств).