Узбекистан в качестве добровольного взноса перечислит в 2023 году в фонд Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) 100 тысяч долларов США. Об этом говорится в указе президента Шавката Мирзиёева от 12 мая «О широком праздновании 75-летия принятия Всеобщей декларации прав человека».

В документе отмечается, что решение направлено на «поддержку усилий ООН в реализации на практике основных целей Всеобщей декларации прав человека».

До этого Узбекистан перечислял добровольные взносы в фонд УВКПЧ в размере 100 тысяч долларов в 2021 (с этого года страна на три года избрана членом Совета ООН по правам человека), 2018 (70-летие декларации) и 2008 (60-летие декларации) годах.