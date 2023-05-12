В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина в форме сотрудника ОВД в вытрезвителе несколько раз ударяет мужчину, лежащего на кровати со связанными руками и ногами.

В УВД Сурхандарьинской области прокомментировали инцидент. В сообщении говорится, что 7 мая примерно в 1:10 в ОВД Музрабадского района позвонила женщина и сказала, что к ней в дом стучится незнакомый мужчина.

Прибывший на место сотрудник органов внутренних дел обнаружил мужчину У. П. в состоянии алкогольного опьянения, он отказался подчиниться требованиям сотрудника. Мужчину отвезли в межрайонный пункт оказания медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

На видео без звука видно, что мужчина лежит на животе и что-то выкрикивает. К нему подходит сотрудник ОВД, они о чём-то говорят. Сотрудник ударяет сначала ладонью, а потом кулаком в лицо мужчины и прижимает его голову к подушке. Мужчина продолжает что-то говорить.

Правоохранитель гладит его по голове, достаёт телефон и начинает снимать его на видео. Затем он уходит из комнаты, возвращается и продолжает снимать. Мужчина снова что-то говорит. Сотрудник снова выходит. Он возвращается, они снова что-то говорят друг другу. Сотрудник опять ударяет мужчину ладонью по лицу. Затем он приносит платок и завязывает ему рот.

В сообщении областного УВД говорится, что мужчина нарушал покой других пациентов в больнице и «продолжал оскорблять сотрудника», и тот применил «жёсткие действия», чтобы успокоить У. П.

В отношении сотрудника ОВД начата служебная проверка, она проводится областным УВД, отмечается в сообщении.

В сообщении прокуратуры Сурхандарьи уточняется, что мужчина, ночью стучавшийся в дверь заявительницы, по прибытии инспектора профилактики сбежал. Инспектор его нашёл и доставил в медицинское объединение.

«По данному факту прокуратура района проводит доследственную проверку», — говорится в сообщении.