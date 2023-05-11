В Учтепинском районе Ташкента возводится торгово-бытовой комплекс, в котором вместо предусмотренных эскизным проектом трёх этажей построено 12+1.

Как сообщила пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Узбекистана, заказчиком строительства выступила компания Max group house.

Уведомление о начале строительно-монтажных работ в контрольную инспекцию было направлено в 2021 году. Эскизный проект трёхэтажного здания был согласован с главным управлением строительства Ташкента. Уже в 2021 году было установлено, что на объекте надстроены дополнительные этажи, не предусмотренные проектом.

Несмотря на неоднократные предписания и предупреждения, компания продолжила строительство, сообщили в Минстрое.





В настоящее время строительные работы остановлены. Руководитель компании привлечён к административной ответственности согласно статье 99 (нарушение законодательства о градостроительстве) Кодекса об административной ответственности. В судебные органы подан иск о сносе дополнительных этажей, говорится в сообщении.