Судебная коллегия по уголовным делам Суда Республики Каракалпакстан под председательством судьи С. Давлетмуратова 10 мая завершила открытое судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Аманбая Сагидуллаева (1967 года рождения) и Уразбаева Ниетбая (1969 года рождения) и огласила приговор, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана. О начале процесса сообщалось в конце марта.

Процесс проходил без участия подсудимых, так как они находятся за пределами территории Узбекистана и привлечь их к суду не представлялось возможным, отмечается в сообщении. Аманбай Сагидуллаев — лидер партии «Алга Каракалпакстан», проживает в Норвегии. Ниетбай Уразбаев (1969) является председателем каракалпакского этно-культурного объединения Мангистауской области Казахстана «Аллаяр жолы», где проживает.

Аманбай Сагидуллаев приговорён к 18 годам лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных:

частью 3 статьи 158 (публичное оскорбление или клевета в отношении президента Узбекистана с использованием интернета);

частями 1 и 4 статьи 159 (публичные призывы к неконституционному изменению государственного строя или захвату власти либо к неконституционному нарушению единства территории Узбекистана; заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Узбекистана);

частью 3 статьи 244 (организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, сопротивлением представителю власти с применением или угрозой применения оружия, а равно активное участие в массовых беспорядках);

пунктами «а» и «г» части 3 статьи 244−1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку по предварительному сговору или группой лиц, с использованием СМИ или интернета).

Согласно определению суда, первые 2 года наказания он должен отбыть в тюрьме, остальные — в колонии общего режима.

Ниетбай Уразбаев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Узбекистана), частью 3 статьи 244 (организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, сопротивлением представителю власти с применением или угрозой применения оружия, а равно активное участие в массовых беспорядках) и пунктами «а» и «г» части 3 статьи 244−1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, по предварительному сговору или группой лиц, с использованием СМИ или интернета).

Он приговорён к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Из обвинения обоим подсудимым исключён пункт «а» части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, причинённое двум или более лицам) через статью 28 (виды соучастников преступления) в связи с тем, что эти действия подпадают под часть 3 статьи 244 УК, отмечается в сообщении.

Кроме того, по решению суда страницы и каналы Аманбая Сагидуллаева в интернете будут заблокированы.