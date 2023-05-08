В Узбекистане планируется отменить закон «О перечне категорий лиц-граждан Республики Узбекистан, подлежащих регистрации по месту постоянного проживания в городе Ташкенте и Ташкентской области», принятый в 2011 году. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 8 мая.

Кабинету министров поручено в течение двух месяцев внести законопроект в Законодательную палату Олий Мажлиса, чтобы признать закон утратившим силу.

Согласно действующему закону, постоянной регистрации в столице подлежат только 12 категорий граждан.

В указе отмечается, что этот закон ограничивает права граждан на свободное передвижение по стране, а также выбор места пребывания и жительства, предусмотренные в статье 32 обновлённой Конституции.

МВД в течение месяца должно представить проект указа президента, предусматривающий новые механизмы, направленные на внедрение уведомительного порядка при регистрации граждан по месту проживания.

Как мы сообщали ранее, указом также отменяются другие ограничения, противоречащие обновлённой Конституции, в том числе ограничение режима работы объектов торговли, облагаемые подоходным налогом платежи за образование детей и другое.