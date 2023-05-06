Постановлением президента Узбекистана от 5 мая Илхомжон Абдухалилович Абдугафаров назначен на должность заместителя министра транспорта. До этого он c 2019 года занимал должность заместителя председателя — члена правления Центрального банка.

Илхомжон Абдугафаров родился в 1973 году в Ташкенте. Окончил Ташкентский государственный университет в 1995 году, аспирантуру при Институте кибернетики Академии наука — в 2000 году, кандидат технических наук, специальность: прикладная математика.

По данным ЦБ, в банковской системе он работал 23 года.