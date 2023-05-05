В Ташкенте зарегистрирован новый банк Yangi Bank («Новый банк»), сообщила 5 мая пресс-служба Центрального банка Узбекистана.

Кредитному учреждению постановлением правления ЦБ выдана лицензии на право осуществления банковской деятельности.

Согласно данным ЕГРПО, товарный знак Yangi Bank принадлежит компании Yangi-Group, учредителем которой является компания из Сингапура Yangi Holding PTE LTD, которая создана в ноябре 2019 года.

Руководителем компании Yangi-Group, зарегистрированной 19 июня 2020 года, является Одил Гайвиллаевич Амеркулов, который в прошлом работал заместителем председателя «Узагроэкспортбанка» (банк был продан компании Олима Шодиева). Он также указан учредителем компании Yangi Crypto (100%), микрофинансовой организации Yangi Finance Mikromoliya Tashkiloti (0,1%, остальные 99,9% у Yangi-Group), которая получила лицензию в июне 2022 года, Yangi Payment (0,1%, 99,9% у Yangi-Group), Innfactor (25%) и Innsoft (25%)

Напомним, в марте Центробанк Узбекистана зарегистрировал два новых банка — Apex Bank и Hayot Bank, а в декабре — Smart Bank. Всего в стране зарегистрировано 35 банков.